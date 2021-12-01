Популярная певица Оля Полякова в своих новых Сториз откровенно рассказала о том, с какими трудностями сталкивается в своей жизни занятой артистки.
Как пишет Politeka.net, знаменитость поделилась откровениями в своих новых Сториз. Певица записала обращение к скептикам в машине по дороге на очередные съемки.
На видео Полякова рассказала о том, как много работает, что заставляет ее не высыпаться по ночам.
«С добрым утром! Тяжела и неказиста жизнь народного артиста. Вчера в 11 вечера закончилось мое выступление. Если честно, я так на нем перенервничала, потому что песня новая и сделали мы ее за сутки до выступления живым бендом…и я так перенервничала, что не спала сегодня ни одной секунды, можете себе представить?», - рассказала артистка.
Внук Аллы Пугачевой после несчастья оказался на костылях: "Как-то так..."
Экс-продюсер на шоу "Танці з зірками" раскрыл правду о Кухар: "Сразу стало понятно..."
63-летняя Мадонна удивила нескромной позой на вечеринке с Дуа Липой: "Бедная старушка"
Жизнь звезды шоу "X-Фактор" и "Голос" трагически оборвалась: "Затянуло в конвейер"
Жертв опять много: после передышки коронавирус нанес новый удар по Одесчине
Впрочем, бессонная ночь не отменяет ее планов на сегодняшний день.
Как рассказала Полякова, с утра ее накрасили и сделали укладку, сразу после чего она отправилась на новые съемки.
«Поэтому скажите мне, что жизнь артиста легкая, и я буду смеяться громко. Ха-ха-ха!», - добавила певица.
Напомним, Полякова нашла новый способ привлечь к себе внимание.
Как сообщала Politeka, звезда "Лиги смеха" наглядно показал, что у него с Поляковой после поцелуя в губы.
Также Politeka писала, что Полякова оконфузилась странными телодвижениями перед Винником.