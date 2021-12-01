"Скажите, что жизнь артиста легкая, и я буду смеяться"

Популярная певица Оля Полякова в своих новых Сториз откровенно рассказала о том, с какими трудностями сталкивается в своей жизни занятой артистки.

Как пишет Politeka.net, знаменитость поделилась откровениями в своих новых Сториз. Певица записала обращение к скептикам в машине по дороге на очередные съемки.

На видео Полякова рассказала о том, как много работает, что заставляет ее не высыпаться по ночам.

«С добрым утром! Тяжела и неказиста жизнь народного артиста. Вчера в 11 вечера закончилось мое выступление. Если честно, я так на нем перенервничала, потому что песня новая и сделали мы ее за сутки до выступления живым бендом…и я так перенервничала, что не спала сегодня ни одной секунды, можете себе представить?», - рассказала артистка.

Впрочем, бессонная ночь не отменяет ее планов на сегодняшний день.

Как рассказала Полякова, с утра ее накрасили и сделали укладку, сразу после чего она отправилась на новые съемки.

«Поэтому скажите мне, что жизнь артиста легкая, и я буду смеяться громко. Ха-ха-ха!», - добавила певица.

Напомним, Полякова нашла новый способ привлечь к себе внимание.

Как сообщала Politeka, звезда "Лиги смеха" наглядно показал, что у него с Поляковой после поцелуя в губы.

Также Politeka писала, что Полякова оконфузилась странными телодвижениями перед Винником.