Обраниця "Холостяка-11" Михайла Заливаки, модель і турагент Анна Богдан, похвалилася фігурою в новому купальнику під час відпочинку в Мексиці.

Колишній герой шоу "Холостяк" Михайло Заливако разом з коханою, Анною Богдан, вирушили до Мексики, пише Politeka.net. Модель розповідає про відпочинок, а також хвалиться новими придбаннями, зокрема, купальником.

У нових сторіс в Instagram дівчина покрасувалася перед дзеркалом в купальнику з вирізом майже до пупка.

"Збираємося на пляж. Одягла новий купальник...дуже мені сподобався принт, яскраві кольори, ззаду гола спинка", - розповіла Анна.

Пізніше Анна Богдан розповіла, що давно планувала приїхати до Мексики.

"Мексика - це давно була моя мрія, моя мета і ось кінець року, і ми з Мішею тут. Взагалі насправді дуже важливо бачити і представляти те, що ти хочеш", - розповіла красуня.

Також зірка ТБ похвалилася красивими видами на природу.

Зазначимо, Анна Богдан і Михайло Заливако продовжили будувати відносини після завершення проекту "Холостяк".

Парі доводилося приховувати стосунки приблизно три місяці, адже тоді на екрани ще не вийшов фінал шоу.

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