Відомий український актор Олексій Суровцев показав, як виглядала Катя Осадча у 2014-му році до шлюбу з Юрієм Горбуновим.

Як передає Politeka.net, Олексій Суровцев є популярним українським актором і спортсменом. Він прославився завдяки своїй участі в проєкті "Танцюють всі", де вразив усіх талантом. Як відомо, також Суровцев брав участь у проекті "Танці з зірками".

Так, на цей раз актор опублікував нове фото на своїй сторінці в Instagram. На кадрах Олексій Суровцев показав, як змінилася Катя Осадча за 7 років.

"Час іде, а Катя Осадча і Євгенія Власова тільки гарнішають.

А ви як вважаєте, сильно змінилися за 7 років?", — запитав Олексій Суровцев.

Шанувальники залишили безліч коментарів: "Катя супер", "Вам роки до лиця. Вам добре. А дівчатка взагалі не змінюються)", "Нормальний тюнінг, побочки видно будуть після 50", "Ксю відьма,- не інакше".

Нагадаємо, що Катя Осадча і Юрій Горбунов побралися у 2017-му році. У тому ж році у них народився син Іван, якому зараз 4 роки. Також, Катя Осадча нещодавно народила ще одного сина - Данила.

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