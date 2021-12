Известная телеведущая Катя Осадчая, которая недавно заинтриговала дорогим образом на съемках и стройной фигурой, покрасовалась на отдыхе в модном купальнике.

Катерина активно работает над новыми проектами и при этом начала снова часто путешествовать, показывать яркие видео с курортов и рассказывать о планах на будущие работы. В этот раз Осадчая в коротком ролике засветила сразу несколько интересных локаций.

В частности, речи идет о новом и недавнем отдыхе Осадчей, о котором она сама решила рассказать в Инстаграм. Причем сделала телеведущая это оригинально – отсняла на видео лучшие моменты на отдыхе и то, как красуется в черном купальнике.

«В первый день зимы греюсь видео с недавней командировки» – написала Осадчая.

Поклонники ответили:

«Весна-літо🌺; Люблю лето. А Вы красоточка 🥰 так надо уметь; Катя так держать 👌Ты супер 🙌 Мы тебя очень любим. ❤️ Ты самая лучшая; Лето❤️; Зиму конечно. А летом жара - - нет; You are very, very sexy !!!😍❤; Супер🔥👏 Как Вам удаётся, летать все время , быть такой красивой и это 2 маленьких ребёнка? В чем секрет?; 😍а в нас холодно; Богиня.....❤️».

