Відома українська гумористка і актриса з шоу "Жіночий квартал" Ірина Сопонару постала перед українцями в різних образах.

Як передає Politeka.net, Ірина Сопонару є відомою українською гумористкою. Вона прославилася своєю участю в шоу "Жіночий квартал". Дівчина почала свою кар'єру в команді КВН "Вінницькі перці". Також вона брала участь у безлічі гумористичних шоу.

Так, на цей раз актриса поділилася новими фото на своїй сторінці в Instagram. На кадрах Ірина Сопонару постала перед камерою в різних образах. На кожному знімку вона показала себе в різних сукнях і запитала українців, яке вбрання їй більше до лиця.

"Давай зіграємо в любов? Яке плаття моє улюблене? Недостатньо раз вимовила слово любов, так?", — запитати Ірина Сопонару.

Шанувальники залишили безліч коментарів під фото актриси: "Яка тендітна Принцеса", "Нереальна", "Красуня", "Чорного кольору, як і це мій улюблений колір просто мила добра ніжна красива актриса", "Дивлюся серіал «десь під Полтавою» тільки через Яринки. Дуже класний образ!", "Ви прекрасні у всіх".

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