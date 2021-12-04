Дружина популярного телеведучого Володимира Остапчука, який веде шоу "Маска" і "Співають всі", Христина Гірняк продемонструвала себе в стильному образі.

Як передає Politeka.net, Володимир Остапчук є відомим телеведучим популярних шоу "Маска" та "Співають всі". Минулого року у нього стався гучний розрив зі своєю дружиною Оленою Войченко, яка на цей момент не дає йому бачитися з їхніми дітьми. Незабаром він одружився з іншою дівчиною - юристом Христині Гірняк.

Так, цього разу дружина Остапчука опублікувала нові фото на своїй сторінці в Instagram. На кадрах Христина Гірняк продемонструвала себе в стильному образі. На ній класичні джинси з високою талією, Двоколірна сорочка, надіта на білу футболку. Свій образ Христина Гірняк доповнила чобітьми коричневого кольору і сонцезахисними окулярами.

"Вже всі виставляють новорічну атрибутику, а у мене в душі ще Сонячна осінь!



Радієте, що скоро новорічні свята? Коли плануєте народити ялинки?", — запитати Христина Гірняк.

Шанувальники залишили безліч коментарів під фото: "Ваші образи завжди викликають захоплення", "Яка фотка", "Клас", "Красуня", "Супер образ", "Потрясно".

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