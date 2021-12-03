Актриса Моніка Беллуччі, яка скромно відсвяткувала раніше свій 57-й день народження, взяла участь у фотосесії для модного глянцю і захопила моложавим виглядом.

Всесвітньо відома актриса і модель Моніка Беллуччі не так часто знімається для модного глянцю, проте кожен її кадр відразу ж стає популярним в мережі. Нещодавно зірка знялася для обкладинки глянцевого журналу в досить звичному для себе стилі.

Вибрала Моніка просте чорне плаття без принтів, вирізів і будь-яких дизайнерських рішень. Але навіть в простому вбранні з мінімумом косметики виконавиці вдалося продемонструвати почуття стилю.

Багато підмітили, наскільки добре виглядає модель для свого віку:

"Lol❤️; погляд не відірвати...; буквально королева👏; Монікадля Вас всі засоби хороші!; Гаряче🔥; чудово ❤️; з любов'ю❤️; Королева краси 🔥; моє натхнення ❤️; любов❤️🔥; дуже сподобалося, молодше і молодше❤️; здається чимось нереальним; хороша, як десерт🔥».

Раніше ми писали, що Моніка Беллуччі є успішною західною актрисою. Зірка знялася в новому фільмі про відьом і показала ефектний образ у себе в Instagram.

На новому відео Моніка була з сивим волоссям і з мітлою. Актриса показала кілька сцен, які були зняті для фільму.

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