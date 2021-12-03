Відомий хореограф і суддя шоу "Україна має талант" Євген Кот поділився в мережі незвичайним фото на березі океану і розповів, про що мріє.

Як повідомляє Politeka.net, популярний український хореограф і переможець одного з сезонів шоу "Танців з зірками" Євген Кот, який став суддею нового сезону "Україна має талант", поділився в Instagram незвичайним кадром з відпочинку. Схоже, артист зараз вдома в Києві, але мріє про океан, так що вирішив викласти подібний кадр.

На фотографії Женя зображений, стоячи на пірсі з чашкою в руках. Перед камерою він з'явився в смугастих шортах і без футболки. Так що шанувальники можуть розглянути рельєфне тіло і татуювання хореографа.

У підписі до публікації кіт написав: "Хто з вас зараз хоче опинитися на березі океану? Моя дружина @tatarintseva.kot дуже хоче і частенько натякає мені про це. Навіть мене вже заразила цим бажанням, тому я і виставив це фото, тому що сам вже хочу куди-небудь на море! Так, на фото не сонячна погода, але на островах це дуже тимчасове явище! Спека, потім дощ, знову спека! Дуже хочу куди-небудь на теплий пляжик! Пишіть місця і які хочете опинитися зараз!".

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