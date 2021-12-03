Відома українська співачка Світлана Лобода, яка живе і гастролює в Росії, зачарувала ефектним виглядом в чорній сукні з декольте і розрізом до стегна.

Як передає Politeka.net, в Instagram артистка опублікувала фото, вразивши шанувальників своїм зовнішнім виглядом. Лобода стояла поруч з величезним букетом троянд, але її краса затьмарила все навколо. Співачка красувалася в чорній довгій сукні з розрізом, в який вона виставила свою струнку ніжку. Глибоке декольте підкреслило форми співачки.

"Підпиши ти", - вирішила позагравати з шанувальниками артистка.

У коментарях їй залишили масу приємних слів.

"Амбассадор наших сердець", "Дуже красива!", "Красива жінка гідна красивих подарунків", «Богиня, і слів не треба», «неймовірно красива», «витвір мистецтва», "Моя пані, я на колінах перед вами", - пишуть користувачі Мережі.

Зазначимо, що 39-річна Лобода регулярно балує шанувальників розкішними фотографіями, хвастаючись дорогими подарунками і елегантними нарядами.

Нагадаємо, що Лобода зачарувала виглядом в купальнику: "дівчатка мої...".

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