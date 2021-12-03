Известная украинская певица Светлана Лобода, которая живет и гастролирует в России, очаровала эффектным видом в черном платье с декольте и разрезом до бедра.
Как передает Politeka.net, в Инстаграм артистка опубликовала фото, впечатлив поклонников своим внешним видом. Лобода стояла рядом с огромным букетом роз, но ее красота затмила все вокруг. Певица красовалась в черном длинном платье с разрезом, в который она выставила свою стройную ножку. Глубокое декольте подчеркнуло формы певицы.
«Подпиши ты», - решила позаигрывать с поклонниками артистка.
В комментариях ей оставили массу приятных слов.
«Амбассадор наших сердец», «Очень красивая!», «Красивая женщина достойна красивых подарков», «Богиня, и слов не надо», «Невероятно красивая», «Произведение искусства», «Моя госпожа, я на коленях перед вами», - пишут пользователи сети.
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Отметим, что 39-летняя Лобода регулярно балует поклонников роскошными фотографиями, хвастаясь дорогими подарками и элегантными нарядами.
Напомним, что Лобода очаровала видом в купальнике: "Девочки мои...".
Также Politeka сообщала, что Лобода озадачила премьерой нового хита, фото с дочерью: "Оо, уже зацепило".
А еще Politeka сообщала, что Лобода умилила снежными забавами с Тильдой: «Зимняя нежность».