Американський танцюрист з українським корінням Максим Чмерковський, що став новим суддею в шоу "Танці з зірками", приголомшив зізнанням.

41-річний Чмерковський розповів у програмі "Неймовірна правда про зірок", за участь у якому проекті йому соромно, передає Телеграм-канал Культурна Пральня.

Крім "Танців з зірками", Чмерковський свого часу також засвітився в іншому популярному шоу, більш романтичному, "Холостяк". Танцюрист став героєм найпершого сезону десять років тому. Виявляється, тепер Макс про це шкодує.

"Щодо "Холостяка" - не думаю, що це був правильний на той момент для мене проект, - заявив він і пояснив, чому, адже проект приніс йому небувалу популярність в Україні, - Я не про популярність, а про те, у що я вірю або не вірю. Я не вірю, що вибирати з людей - це правильно. Зазвичай, це так... телевізійний романс, попіарилися, потім розбіглися".

Раньше Чмерковський ділився з ведучою "Світського життя" Катею Осадчою, чи спілкується з переможницею першого сезону "Холостяка" - Олександрою Шульгіною, яка зараз, чисто випадково, теж живе в США.

"На жаль, ні. Я з тих пір не підтримував ці відносини. Так вийшло. Підтримую інші", - коротко відповів Макс.

Відзначимо, він щасливо одружений з американською танцівницею Петою Маргатройд, з якою виховує чотирирічного сина Шая Олександра.

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