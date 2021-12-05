Українська прима-балерина Катерина Кухар, суддя на шоу "Танці з зірками", звернулася до співачки Джамали, відкривши від неї подарунок, і зробила зізнання.

Катерина Кухар дружить з багатьма зірками шоу-бізнесу, пише Politeka.net. Навіть незважаючи на колкости від неї в бік танцювальних здібностей деяких, вони добре спілкуються поза ефірів.

Цього разу прима-балерина записала сторіс, в якому звернулася до Джамали, до слова, та також брала участь шоу "Танці з зірками-2021".

На кадрах зірка позувала в домашній обстановці в темному халаті.

"Джа, я тут дісталася до твого подарунка - відкриваю", - розповіла Кухар, показуючи дерев'яну скриньку.

Відкривши коробочку, почала звучати пісня Джамалі "Потайки", а всередині лежало фото виконавиці.

"Джа, дорога! Я вітаю тебе з новим синглом, він був у моєму плейлисті ще до того, як я відкрила твою чарівну коробочку", - зізналася прима-балерина.

Зазначимо, Джамала пішла з шоу після сьомого ефіру. Примітно, що зірка з'явилася в шоу ще раз, але вже не в якості учасниці, а співачки - зірка виступила з прем'єрою пісні "Потайки" на фіналі.

До слова, перемогу завоювала пара актора Артура Логая і хореографа Анни Кареліної.

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