Відома українська телеведуча Леся Нікітюк поділилася в мережі оригінальними кадрами з відпочинку в африканській країні Кабо Верде.

Як повідомляє Politeka.net, популярна українська телеведуча і блогерка Леся Нікітюк, яка нещодавно відзначила свій 34-й день народжень, часто радує шанувальників дивовижними публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу зіркова красуня поділилася яскравими кадрами з відпочинку.

На нових знімках Леся позує на розкішному пляжі одного з островів африканської країни Кабо Верде. Перед камерою телезірка з'явилася під пальмами в стильному світлому костюмчику, який нагадує піжаму і підкреслює струнку фігурку. Свій образ красуня доповнила модною сумочкою, косинкою на голові і сонцезахисними окулярами на очах.

У підписі до публікації Нікітюк написала: "Опиши, що навколо тебе смайлами в коментарях. Навколо мене 🌊🌺🌴🐠🦜☀️🥥🏄♀️👙😎". Користувачі тут же почали коментувати нову публікацію зірки, засинаючи компліментами і смайликами: "Краса в красі", "Неймовірно красиво", "Це саме той момент, коли я не подивилася хто виставив цю фотку, вже знаю, що за людина в окулярах", "Леся, я тебе обожнюю! Ти класна", "Дуже красиво". "Як красиво".

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