Чоловік Тоні Матвієнко Арсен Мірзоян показав, як займається спортом, опублікувавши кілька фотографій в соціальній мережі Instagram.
Як пише Politeka.net, Арсен Мірзоян є популярним вітчизняним артистом. У 2011 році став учасником "Голосу", де посів четверте місце серед фіналістів. У зірки є двоє дітей від першого шлюбу, а зараз Мірзоян живе з дочкою народної співачки України Ніни Матвієнко - Тонею. У пари народилася дочка Ніна, після чого вони офіційно оформили стосунки. Не забуває Арсен і про Instagram, де ділиться з фанатами всім цікавим.
На нових фото Арсен показав, як пробігся на 4 км за 22 хвилини, а після цього відправився на вуличну "гойдалку", де тягав штангу. Мірзоян опублікував кілька фото, демонструючи свої сили.
"Добрий день :)
Нове фото сина Пугачової і Галкіна наробило шуму в мережі: "Немає нічого спільного"
Не стало відомого українського актора, який минулого місяця відзначав день народження: трагічні деталі
Злата Огневич зробила вирішальний вибір, хто переміг у "Холостячці 2": "Проміняти Діму, на це..."
57-річна Моніка Беллуччі в обтягуючій сукні похвалилася, як вміє спокушати: "Всі засоби хороші"
Онуфрійчук, яка замінила Тіну Кароль у "Танцях з зірками", зробила несподіване зізнання: «Для мене це був…»
Виспався, розім'явся, машину забрав, до волейболу готовий!",- написав Арсен.
Фанати поставили лайки і написали коментарі:
"Тепер Паперовий сніг слухаю, зробив собі плейлист з улюблених", "вогонь".
Нагадаємо, чоловік Тоні Матвієнко Мірзоян заспівав на сцені з маленькою дочкою, вразивши публіку
Також Politeka писала, що Ніна Матвієнко зробила несподівану заяву про розлучення з чоловіком, якого виставила з дому
А ще Politeka повідомляла, що чоловік Тоні Матвієнко Мірзоян вразив спортивними досягненнями