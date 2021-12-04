Чоловік Тоні Матвієнко Арсен Мірзоян показав, як займається спортом, опублікувавши кілька фотографій в соціальній мережі Instagram.

Як пише Politeka.net, Арсен Мірзоян є популярним вітчизняним артистом. У 2011 році став учасником "Голосу", де посів четверте місце серед фіналістів. У зірки є двоє дітей від першого шлюбу, а зараз Мірзоян живе з дочкою народної співачки України Ніни Матвієнко - Тонею. У пари народилася дочка Ніна, після чого вони офіційно оформили стосунки. Не забуває Арсен і про Instagram, де ділиться з фанатами всім цікавим.

На нових фото Арсен показав, як пробігся на 4 км за 22 хвилини, а після цього відправився на вуличну "гойдалку", де тягав штангу. Мірзоян опублікував кілька фото, демонструючи свої сили.

"Добрий день :)

Виспався, розім'явся, машину забрав, до волейболу готовий!",- написав Арсен.

Фанати поставили лайки і написали коментарі:

"Тепер Паперовий сніг слухаю, зробив собі плейлист з улюблених", "вогонь".

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