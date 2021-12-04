Ведучий і автор тревел-програми "Світ навиворіт" Дмитро Комаров розповів про свою подорож до Еквадору, і де знову піддав своє життя небезпеці.

Популярний телеведучий відправився в нову подорож в Анди (Еквадор), передає Politeka.net.

Відомо, що Дмитро Комаров неодноразово піддавав своє життя небезпеці, щоб показати глядачам незвідані місця, а також продемонструвати життя і заняття місцевих жителів. Цей раз не став винятком. (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки)

У новому випуску програми "Світ навиворіт" телеведучий показав потужних биків і познайомився з людьми, які вміють їх приборкувати - еквадорськими ковбоями.

На відео відображено, що Дмитро Комаров опинився на полі з розлюченим биком, і йому довелося рятуватися від нього на дерево.

"Я не встиг піти, друзі! Я не помітив, як я опинився на цьому дереві!",- зізнався телеведучий.

За три години пост зібрав майже 60 тисяч переглядів.

"Дмитро, дай вам Бог здоров'я! Ваші передачі завжди пізнавальні і дуже захоплюючі!", "Дімочко, ви красень !👏 🔥 ", "Хочу відвідати Еквадор ще більше, після своєї подорожі по Перу і Мексиці. Спасибі за випуски🤗 👏", " Корида захоплююча, але часом жорстока...", - написали шанувальники.

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