Відома українська співачка Світлана Лобода, яка живе і гастролює в Росії, приступила до нових зйомок і вирішила показати досить сміливий образ в прозорому чорному топіку.

Популярна виконавиця почала готуватися до Нового року заздалегідь, а також приступила до зйомок нової композиції, щоб зацікавити аудиторію. Як відомо, нещодавно один з кліпів Лободи отримав титул самого проглянутого ролика на Ютубі серед певної категорії користувачів.

Не бажаючи скидати планку, Лобода любить експериментувати з образами і йде на все, щоб мати можливість здивувати фанатів. При цьому вона не скромничає і спокійно підбирає такі образи, що не приховували б її форми.

Для цього Лобода також багато тренується і жорстко тримає свою фігуру в хорошій формі. Причому мама двох дітей не тільки не звикла відпочивати, а й долучає до здорового способу життя і своїх дочок. Часто на розминці з Лободою можна помітити і її старшу дочку.

Раніше в Instagram артистка опублікувала фото, вразивши шанувальників своїм зовнішнім виглядом. Лобода стояла поруч з величезним букетом троянд, але її краса затьмарила все навколо. Співачка красувалася в чорній довгій сукні з розрізом, в який вона виставила свою струнку ніжку. Глибоке декольте підкреслило форми співачки.

"Підпиши ти", - вирішила позаігравать з шанувальниками артистка.

Нагадаємо, що Лобода зачарувала виглядом в купальнику: "дівчатка мої...".

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