Відома співачка Анна Трінчер виклала в мережу яскраві кадри з виступу, на яких позує в компанії Павла Зіброва.

Як повідомляє Politeka.net, популярна співачка Анна Трінчер, яка нещодавно побралася з відомим блогером Олександром Волошиним і активно готується до весілля, поділилася в Instagram яскравими кадрами з концерту. Виявилося, що зірка виступила на зйомках новорічного шоу Поплавського, а співала на сцені разом з Павлом Зібровим.

На фотографіях можна побачити, що на сцену Аня вийшла в розкішному атласному платті червоного кольору і незвичайного крою, яке красиво підкреслило витончену фігурку і стрункі ніжки. її волосся акуратно укладені, а на обличчі яскравий макіяж. Співачка грайливо кокетувала зі старшим колегою, а на одному з кадрів позує відразу з двома – Зібровим і Поплавським.

У підписі до публікації Трінчер написала: "Коли з усіх 150 фотографій – 149 вийшли вдалими. А все тому що, ми з @pavlo_zibrov гарненькі! А красу нічим не зіпсуєш! І скромність теж, до речі. Чекайте нас на концерті у @poplavskiy_michail під Новий Рік". Шанувальники не пройшли повз і тут же почали коментувати нову публікацію зірки, ділячись своєю думкою.

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