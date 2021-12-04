Відома співачка Анна Трінчер виклала в мережу яскраві кадри з виступу, на яких позує в компанії Павла Зіброва.
Як повідомляє Politeka.net, популярна співачка Анна Трінчер, яка нещодавно побралася з відомим блогером Олександром Волошиним і активно готується до весілля, поділилася в Instagram яскравими кадрами з концерту. Виявилося, що зірка виступила на зйомках новорічного шоу Поплавського, а співала на сцені разом з Павлом Зібровим.
На фотографіях можна побачити, що на сцену Аня вийшла в розкішному атласному платті червоного кольору і незвичайного крою, яке красиво підкреслило витончену фігурку і стрункі ніжки. її волосся акуратно укладені, а на обличчі яскравий макіяж. Співачка грайливо кокетувала зі старшим колегою, а на одному з кадрів позує відразу з двома – Зібровим і Поплавським.
У підписі до публікації Трінчер написала: "Коли з усіх 150 фотографій – 149 вийшли вдалими. А все тому що, ми з @pavlo_zibrov гарненькі! А красу нічим не зіпсуєш! І скромність теж, до речі. Чекайте нас на концерті у @poplavskiy_michail під Новий Рік". Шанувальники не пройшли повз і тут же почали коментувати нову публікацію зірки, ділячись своєю думкою.
Нове фото сина Пугачової і Галкіна наробило шуму в мережі: "Немає нічого спільного"
Не стало відомого українського актора, який минулого місяця відзначав день народження: трагічні деталі
Дружина "Холостяка" Добриніна Квіткова здивувала новим фото і звернулася до українців: "Іноді потрібно зупинитися"
Артур Логай проговорився про конфлікт з Войтенком і назвав його причину: "Просто у нас з Костею..."
Онуфрійчук, яка замінила Тіну Кароль у "Танцях з зірками", зробила несподіване зізнання: «Для мене це був…»
Нагадаємо, 20-річна Анна Трінчер знову збільшила губи і показала, якою стала: "Привіт всім губошлепикам".
Як повідомляла Politeka, Трінчер, покрившись пухирями, запідозрила у себе важку хворобу: "Не знаю, до кого звертатися".
Також Politeka писала, що Анна Трінчер і Волошин показали квартиру, за яку платять $2 тисячі на місяць: "Навіщо понтуватися".