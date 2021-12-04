Український актор Костянтин Войтенко після поразки на шоу " Танці з зірками» поділився яскравими кадрами виступів.
Як повідомляє Politeka.net, відео на радість публіці артист виклав у себе Instagram (щоб просомтріти, скролльте до кінця сторінки)
Костянтин Войтенко виступав на паркеті всі 13 тижнів. Його парнершей була танцівниця Роксоляна Маланчук. Пара потрапила в суперфінал, але програла: вони опинилися в турнірній таблиці третіми.
Після завершення шоу Войтенко вирішив поділиться шанувальниками своїми виступами на паркеті, зазначивши, що це ще не весь перелік танців.
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Реакція від шанувальників актора послідувала негайно. Відеоролик вже зібрав багато захоплених компліментів на адресу зірки.
"Я Вами пишаюся!",
"Круто",
"Ви найкращі",
"Краса", - висловилися в мережі.
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