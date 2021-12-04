Український актор Костянтин Войтенко після поразки на шоу " Танці з зірками» поділився яскравими кадрами виступів.

Як повідомляє Politeka.net, відео на радість публіці артист виклав у себе Instagram (щоб просомтріти, скролльте до кінця сторінки)

Костянтин Войтенко виступав на паркеті всі 13 тижнів. Його парнершей була танцівниця Роксоляна Маланчук. Пара потрапила в суперфінал, але програла: вони опинилися в турнірній таблиці третіми.

Після завершення шоу Войтенко вирішив поділиться шанувальниками своїми виступами на паркеті, зазначивши, що це ще не весь перелік танців.

Реакція від шанувальників актора послідувала негайно. Відеоролик вже зібрав багато захоплених компліментів на адресу зірки.

"Я Вами пишаюся!",

"Круто",

"Ви найкращі",

"Краса", - висловилися в мережі.

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