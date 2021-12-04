Украинский актер Константин Войтенко после поражения на шоу «Танці с зірками» поделился яркими кадрами выступлений.

Как сообщает Politeka.net, видео на радость публике артист выложил у себя Instagram (чтобы просомтреть, скролльте до конца страницы)

Константин Войтенко выступал на паркете все 13 недель. Его парнершей была танцовщица Роксоляна Маланчук. Пара попала в суперфинал, но проиграла: они оказались в турнирной таблице третьими.

После завершения шоу Войтенко решил поделится поклонниками своими выступлениями на паркете, отметив, что это еще не весь перечень танцев.

Реакция от поклонников актера последовала незамедлительно. Видеоролик уже собрал много восхищенных комплиментов в адрес звезды.

"Я вами горжусь!",

"Круто",

"Вы лучшие",

"Красота", - высказались в сети.

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