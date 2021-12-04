Украинский актер Константин Войтенко после поражения на шоу «Танці с зірками» поделился яркими кадрами выступлений.
Как сообщает Politeka.net, видео на радость публике артист выложил у себя Instagram (чтобы просомтреть, скролльте до конца страницы)
Константин Войтенко выступал на паркете все 13 недель. Его парнершей была танцовщица Роксоляна Маланчук. Пара попала в суперфинал, но проиграла: они оказались в турнирной таблице третьими.
После завершения шоу Войтенко решил поделится поклонниками своими выступлениями на паркете, отметив, что это еще не весь перечень танцев.
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Реакция от поклонников актера последовала незамедлительно. Видеоролик уже собрал много восхищенных комплиментов в адрес звезды.
"Я вами горжусь!",
"Круто",
"Вы лучшие",
"Красота", - высказались в сети.
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