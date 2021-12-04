Відомий український актор Костянтин Войтенко розповів про свій прогрес на шоу «Танці з зірками», в якому він дійшов до фіналу зі своєю партнеркою Роксоляною Маланчук.

Як пише Politeka.net, 28-річний артист поділився своїми роздумами в Instagram. Так, Войтенко згадав найперший танець, який виконав на паркеті.

Для прем'єри шоу Войтенко і Маланчук підготували повільний вальс. Після цього номера багато глядачів назвали "відкриттям" танцювальний талант актора на цьому проекті.

Войтенко зазначив, що цей танець допоміг їм з партнеркою з самого початку показати особливості і концепцію їх пари.

«Ми заявили про себе і свої серйозні наміри йти до фіналу. В останньому ефірі станцювавши його більш впевнено, без помилок і з великою технічною базою, яку придбав за весь час участі - я показав своє зростання. Ви дуже багато писали мені в директ, що після нашого танцю хочеться переглянути фільм "Ангел А"», - написав актор, поділившись фото з того самого виступу.

Українці тут же відреагували на його пост.

"Я всі ваші танці переглянула і досі переглядаю молодці", "Так, цей танець дуже запам'ятався і вразив! Саме його хотілося, щоб ви повторили!", "Саме після цього першого танцю я зрозуміла хто повинен перемогти! А судді.. Бог їм суддя", "для мене-ви переможець!",- пишуть люди.

Відзначимо, що переможцями "Танців" стали актор Артур Логай і Анна Кареліна. При цьому Логай зізнався, що через різні погляди вони з Войтенко не були занадто близькі під час проекту.

Нагадаємо, партнерка Логая в "Танцях з зірками" показала, що творилося в закуліссі фіналу.

Як повідомляла Politeka, Войтенко після поразки на "Танцях з зірками" попросив вибачення у своєї партнерки.

Також Politeka писала, що Артур Логай проговорився про конфлікт з Войтенко і назвав його причину.