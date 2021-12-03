Отгремел суперфинал пятого сезона "Танців з зірками", победителем которого оказался звезда сериала "Моя улюблена Страшко" актер Артур Логай.

28-летний артист тринадцать недель подряд уверенно шел к победе вместе со своей партнершей хореографом Анной Карелиной. Им в спину дышали фехтовальщица Ольга Харлан с Дмитрием Дикусаром и актер Костя Войтенко с Роксоляной Маланчук. В интервью "Фактам" Логай признался за кого болел, если не за себя.

Актер расхвалил Харлан, мол она сделала большой рывок в танцах, а еще у нее большое сердце: "Мне казалось, если победим не мы, а Ольга и Дмитрий Дикусар, это тоже будет отличный вариант".

А вот другого своего соперника, Войтенко, Логай не поддерживал. За время проекта продюсеры постоянно их сталкивали.

"Просто у нас с Костей разные взгляды на многие вещи. Сильно отличаемся по характеру и, возможно, в чем-то не сошлись", - признался победитель "Танців з зірками" Логай.

Ранее актер делился своими переживаниями после суперфинала. Логаю понадобилось четыре дня, чтобы осознать, что закончилась целая "маленькая жизнь".

"И закончилась, конечно, прекрасно. Мы победили. Мы все. И тот, кто читает это, тоже победил ❤️ Я нашёл 20 синонимов к слову «Спасибо», но что-то и этого не хватает, чтобы выразить всю благодарность за этот период жизни. Поэтому я выберу слово "Любовь", - раскрылся Логай.

Ранее сообщалось, "Харлан лучше": судей "Танців з зірками" обвинили в предвзятости и договорняках, кто победил в пятом сезоне

Также, Войтенко перед финалом "Танців з зірками" удивил обращением к соперникам: "Пусть кубок победителей..."

Politeka рассказывала, "Кухар тащит его": украинцы ополчились против полуфиналиста "Танців з зірками