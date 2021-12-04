Хореограф и партнерша актера Артура Логая Анна Карелина поделилась яркими кадрами из закулисья финала танцевального шоу.

Как сообщает Politeka.net, танцовщица Анна Карелина, которая вместе с актером Артуром Логаем победила в "Танцях з зірками", выложила в своем Instagram яркие кадры из закулисья финала, а также поблагодарила всех причастных к их триумфу.

На снимках можно увидеть счастливых победителей – Анну и Артура, которые не сдерживают эмоций после победы в шоу. На одном из снимков девушка буквально оседлала своего партнера по танцам, обняв его руками и ногами. Еще несколько снимков с кубком победителей были сделаны на паркете шоу в окружении других пар и зрителей.

В подписи к публикации Карелина поблагодарила продюсеров и хореографов проекта, а также выразила особую благодарность Артуру. "Я не буду говорить ВСЁ. Я не буду прощаться и говорить, что все закончилось! Для меня это не так. Для меня – это только начало! Для НАС с @logai.arthur –это новый крутой путь. СПАСИБО, ЧТО ТЫ ПОЯВИЛСЯ В МОЕЙ ЖИЗНИ. И этот отрывок жизни мы прошли вместе. Я очень счастлива, что обрела много светлых и настоящих людей", - поделилась своими эмоциями Аня.

Напомним, Артур Логай проговорился о конфликте с Войтенко и назвал его причину: "Просто у нас с Костей...".

Как сообщала Politeka, Артур Логай после победы в "Танцях з зірками" неожиданно заговорил о любви: "Я все не решался…".

Также Politeka писала, что Артур Логай рассказал, что чувствует после победы на "Танцях з зірками": "Если честно, настроение...".