Известный украинский актер Константин Войтенко рассказал о своем прогрессе на шоу «Танці з зірками», в котором он дошел до финала со своей партнершей Роксоляной Маланчук.

Как пишет Politeka.net, 28-летний артист поделился своими размышлениями в Инстаграм. Так, Войтенко вспомнил самый первый танец, который исполнил на паркете.

Для премьеры шоу Войтенко и Маланчук подготовили медленный вальс. После этого номера многие зрители назвали «открытием» танцевальный талант актера на этом проекте.

Войтенко отметил, что этот танец помог им с партнершей с самого начала показать особенности и концепцию их пары.

«Мы заявили о себе и своих серьезных намерениях идти до финала. В последнем эфире станцевав его более уверенно, без ошибок и с большой технической базой, которую приобрел за все время участия - я показал свой рост. Вы очень много писали мне в директ, что после нашего танца хочется пересмотреть фильм "Ангел А"», - написал актер, поделившись фото с того самого выступления.

Украинцы тут же отреагировали на его пост.

«Я все ваши танцы пересмотрела и до сих пор пересматриваю молодцы», «Дааа, этот танец очень запомнился и впечатлил! Именно его хотелось, чтобы вы повторили!», «Именно после этого первого танца я поняла кто должен победить! А судьи.. Бог им судья», «Для меня- Вы победитель!», - пишут люди.

Отметим, что победителями «Танців» стали актер Артур Логай и Анна Карелина. При этом Логай признался, что из-за разных взглядов они с Войтенко не были слишком близки во время проекта.

Напомним, партнерша Логая в "Танцях з зірками" показала, что творилось в закулисье финала.

Как сообщала Politeka, Войтенко после поражения на «Танцях з зірками» попросил прощения у своей партнерши.

Также Politeka писала, что Артур Логай проговорился о конфликте с Войтенко и назвал его причину.