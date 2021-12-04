Співачка Оля Цибульська, яка є кумою Дзідзьо, здивувала новими сторісами, в яких зробила зізнання чоловікові.

Як пише Politeka.net, Ольга Цибульська є популярною співачкою і давньою подругою Дзідзьо (Михайлом Хомою). Артисти навіть стали кумами в якийсь момент. Зірка настільки тісно спілкувалася з Михайлом, що її навіть запідозрили в близькості з Хомою і що вона залишилася причиною розлучення співака. На нових сторіс в Instagram Оля здивувала новим визнанням.

Цибульська лежала в халаті, знімаючи себе на телефон.

"Зізналася чоловікові в зраді", - написала Оля.

"Прокинулася і кажу своєму. Мені снилося, що я цілувалася з Максом Барських. Правда Макс взагалі не моє... А я ж не п'ю. Мій каже: "Ну тоді нехай Макс Барських тобі і готує сніданок. Альо, Макс...",- сказала Оля.

На другому сторіс Цибульська продовжила ділитися розмовою з чоловіком.

"Говоривши. Ти бачив фінал Холостячки? Ставай на коліна, діставай кільце", - написала Оля.

На третьому сторіс Оля вже засвітила свого коханого.

"Каже: знаю, що тебе заводить більше. Яйце. 2. Яйця і салат", - написала Цибульська.

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