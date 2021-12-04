Співачка MARUV, яку багато критикували через часті виступи в Росії, нагадала всім про свою Справжню Батьківщину, поділившись ефектним відео.

Як пише Politeka.net, Анна Корсун (справжнє ім'я виконавиці) опублікувала новий ролик на своїй сторінці в Instagram.

У новому пості співачка вирішила нагадати всім, звідки вона родом. На кадрах співачка знімає окуляри і під запис зі словами: «Доброго вечора, ми з України» починає ефектне дефіле в напрямку камери.

Зірка була одягнена в коротку чорну сукню, а також прозорий наряд на все тіло з чорним візерунком. Її образ доповнювали елегантна класична зачіска і темно-червона помада.

"Я з України. А ви з якої країни?", - написала MARUV у підписі до кадрів англійською мовою.

Її шанувальники тут же відреагували.

"спасибі за творчість", "офігенна", "найкраща", "найкраща, найефектніша, найчарівніша!", "Саме так!", "Так тримати", "ідеальна до неможливості", "Боже, яка жінка, яке плаття", "Супер! Вам так йдуть наряди з графічними лініями! І ця впевнена хода", - пишуть люди.

Нагадаємо, MARUV присоромили за "сільську" промову, вона не змовчала.

Як повідомляла Politeka, MARUV розкрила свою справжню професію і навіщо знову буде надходити.

Також Politeka писала, що Maruv в латексі засвітилася перед камерою з загадковим чоловіком.