У сьомому випуску нового сезону шоу "Маска", яке виходить на телеканалі Україна, розсекретили, хто переховувався під образом милого і наївного Порося.
Як повідомляє Politeka.net, розсекретити в новому ефірі шоу-детектива "Маска" могли Котика, але глядачі проголосували за те, щоб маску зняло Порося.
Оля Полякова припустила, що в образі Порося ховається не співак, а телеведучий. Підтримав колегу і DZIDZIO, який почув у відповідях учасника голос гумориста Юрія Ткача.
Порося дало невелику підказку зізнавшись, що має трьох дітей. Звідси детективи вирішили, що там ховається все-таки не Поплавський, як думали раніше, а шоумен Дядя Жора. Але як же вони помилялися.
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В результаті, коли Порося зняло маску, під нею опинився не Поплавський, і не дядько Жора, а народний артист України Павло Зібров.
У коментарях українці висловлюють здивування, багато хто не міг навіть припустити, що в масці Порося ховався саме Зібров: "Я був упевнений що це Юра Ткач, але круто!", "Несподівано дуже", "Хто ж тоді в Тигрі?".
Нагадаємо, Дзідзьо здивував поведінкою з Поляковою на шоу "Маска", з'явилося відео.
Як повідомляла Politeka, Тіну Кароль, Дорофєєву і Барських розгледіли в загадковому учаснику шоу "Маска".
Також Politeka писала, що DZIDZIO розпсихувався через учасника шоу "Маска", який дозволив собі занадто багато.