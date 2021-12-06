63-річна епатажна співачка Мадонна в новому сміливому образі поміркувала про дружбу, згадавши відомого художника - на фото вона показала себе і померлого друга.

Мадонна не стала зраджувати собі з віком, тому її образи залишилися такими ж сміливими, як і багато років тому, передає Politeka.net. Зірка неодноразово зізнавалася, що не любить жити за правилами.

У новому пості артистка позувала в халаті з принтом, який створив її друг, з-під нього стирчала білизна з "мотузочок". Мадонна влаштувала фотосесію, з'явившись з ножем на одному з кадрів.

"Ось прекрасна правда / мистецтво ♥ ️ і дружба ♥ ️ніколи не вмирає! Тому переконайтеся, що ви вирощуєте і те, і інше у своєму житті. 🎁 це дар, який нам дається в момент нашого народження. Здатність проявляти і те, і інше 🔥 ",- написала артистка.

"Фотошоп і фільтр насправді не на висоті", "я хочу дотягнути до 63-х з таким же фоторедактором. 🔥 ", "Нам потрібно відрадити Мадонну від пластичних операцій! Їй і вже вистачить 👊 🏻 жінкам потрібно старіти, не використовуючи всього цього🙏 🏻", - написали користувачі Мережі.

Примітно, що крім себе самої Мадонна також розмістила в пості фото художника Кіта Харінга, який став автором принта на халаті співачки. Він помер у 1990 році від СНІДу.

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