63-річна епатажна співачка Мадонна в новому сміливому образі поміркувала про дружбу, згадавши відомого художника - на фото вона показала себе і померлого друга.
Мадонна не стала зраджувати собі з віком, тому її образи залишилися такими ж сміливими, як і багато років тому, передає Politeka.net. Зірка неодноразово зізнавалася, що не любить жити за правилами.
У новому пості артистка позувала в халаті з принтом, який створив її друг, з-під нього стирчала білизна з "мотузочок". Мадонна влаштувала фотосесію, з'явившись з ножем на одному з кадрів.
"Ось прекрасна правда / мистецтво ♥ ️ і дружба ♥ ️ніколи не вмирає! Тому переконайтеся, що ви вирощуєте і те, і інше у своєму житті. 🎁 це дар, який нам дається в момент нашого народження. Здатність проявляти і те, і інше 🔥 ",- написала артистка.
Нове фото сина Пугачової і Галкіна наробило шуму в мережі: "Немає нічого спільного"
Конфлікт Репяхової з екс-дружиною Павлика вийшов на новий рівень: "З нею розмовлятиме адвокат"
Пішов з життя відомий актор, який був творцем "Кінотавра": так і не вийшов з коми
Дружина "Холостяка" Добриніна у вузенькому костюмі показала, наскільки встигла схуднути: кадри
Суддя "Україна має талант" Євген Кот з дружиною покинув Київ через проблеми зі здоров'ям: кадри з аеропорту
"Фотошоп і фільтр насправді не на висоті", "я хочу дотягнути до 63-х з таким же фоторедактором. 🔥 ", "Нам потрібно відрадити Мадонну від пластичних операцій! Їй і вже вистачить 👊 🏻 жінкам потрібно старіти, не використовуючи всього цього🙏 🏻", - написали користувачі Мережі.
Примітно, що крім себе самої Мадонна також розмістила в пості фото художника Кіта Харінга, який став автором принта на халаті співачки. Він помер у 1990 році від СНІДу.
Нагадаємо, Мадонна розповіла про велике горе, показавши себе до пластики і ботокса
Як повідомляла Politeka, 63-річна Мадонна в прозорому корсеті і сіточці здивувала провокаційними кадрами
Також Politeka писала, що 63-річна Мадонна стала виглядати, як ровесниця 9-річних дочок