Танцюрист розповів, що думає з цього приводу

Відомий актор Артур Логай розповів, хто його не привітав з перемогою на шоу "Танці з зірками", після чого той відповів в Instagram, що думає з цього приводу.

Артур Логай і Анна Кареліна завоювали перемогу на шоу "Танці з зірками-2021", передає Politeka.net. Артист разом з партнеркою не приховують радості і в новому інтерв'ю Каті Осадчій розповіли, що святкували до ранку.

Крім того, обидва поділилися, що отримали привітання від усіх колишніх учасників сезону крім танцюриста та актора Олексія Суровцева. Однак, за словами Артура Логая, він не хвилюється з цього приводу, і подякував того за щирість.

Примітно, що раніше у своєму пості Суровцев назвав актора "людиною клишоногими ногами і кривуватими руками", але похвалив Анну Кареліну.

"Феноменальна, універсальна, суперструнка танцівниця, якій я поки не бачив рівних", - написав танцюрист.

У новому сторі Instagram Суровцев розповів, чому не привітав актора з перемогою.

"Запам'ятайте, я не лицемір, щоб робити і говорити те, що я не хочу. А ви б підійшли, якщо б були не згодні з результатом? До речі, Кареліну я привітав, тому що вона гідна перемоги", - написав танцюрист.

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