Популярна телеведуча Ольга Фреймут, яка навчає українців етикету, засвітила свого молодшого брата-Інспектора.

Як передає Politeka.net, Ольга Фреймут є відомою українською телеведучою. Вона прославилася завдяки своїй роботі на телеканалах "Новий канал" і "1+1". Зараз телеведуча дає поради українцям і навчає їх етикету.

Так, цього разу телеведуча опублікувала нові сторіз в Instagram. Як відомо, у Ольги Фреймут є молодший брат-Артур і молодша сестра - Юлія. Незважаючи на те, що вона рідко ділиться фотографіями зі своїм чоловіком і родичами, вона вирішила опублікувати домашній кадр зі своїм братом, який працює справжнім інспектором АЗС.

Варто відзначити, що Ольга Фреймут і її молодший брат Артур вражають схожістю.

Реакцій і коментарів під публікацією немає, оскільки формат сторіз в Instagram цього не передбачає.

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