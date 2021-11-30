Телеведущая и звезда проекта "Ревизор" Оля Фреймут, дочь Злата которой улетела на учебу в США, показала совместное с ней фото, сделанное в автомобиле.

Как пишет Politeka.net, Оля Фреймут стала популярной телеведущей и звездой проекта "Ревизор". Знаменитость родила старшую дочь Злату от британца в 2006 году. Сейчас 15-летняя девушка живет и учится в Лос-Анджелесе, США. Оля решила опубликовать новое фото в Инстаграм, где показала свою дочь.

На фото Оля и Злата сидели рядом. Звезда сделала селфи крупным планом.

"Тинейджеров называют некрасивыми. Но они – произведение искусства в процессе работы. Немного времени и автор ее завершит и покажет публике. Вот тогда придется признать, что ошибались в неуживчивости подростков. Разве можно судить незавершенный шедевр?", - написала Оля под фото.

Фанаты поставили более 10 тысяч лайков и написали комментарии:

"Очень красивые", "Брови может и тренд, но это просто бред))))ну реально ,люди,ну не хороший тренд...Девочка красавица, а брови...", "Это дочь? это производство искусства", "А что с бровями?".

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