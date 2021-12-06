Популярная телеведущая Ольга Фреймут, которая обучает украинцев этикету, засветила своего младшего брата-инспектора.

Как передает Politeka.net, Ольга Фреймут является известной украинской телеведущей. Она прославилась благодаря своей работе на телеканалах "Новий канал" и "1+1". Сейчас телеведущая дает советы украинцам и обучает их этикету.

Так, на этот раз телеведущая опубликовала новые Сториз в Инстаграм. Как известно, у Ольги Фреймут есть младший брат - Артур и младшая сестра - Юлия. Несмотря на то, что она редко делится фотографиями со своим мужем и родственниками, она решила опубликовать домашний кадр со своим братом, который работает настоящим инспектором АЗС.

Стоит отметить, что Ольга Фреймут и её младший брат Артур поражают сходством.

Реакций и комментариев под публикацией нет, поскольку формат Сториз в Инстаграм этого не предусматривает.

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