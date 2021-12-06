Відомий гуморист і актор з "Квартал 95" Євген Кошовий разом зі своїм колегою постаріли та змінилися до невпізнання.

Як передає Politeka.net, Євген Кошовий є популярним гумористом і коміком. Він прославився завдяки своїй участі в шоу "Квартал 95". Також він є ведучим гумористичного шоу "Ліга Сміху". У Євгена є дружина - Ксенія, з якою він у шлюбі вже 14 років. І дві дочки - Варвара і Серафима.

Так, цього разу артист опублікував нові сторіз на своїй сторінці в Instagram. На кадрах Євген Кошовий і його колега Станіслав Боклан постаріли та змінилися до невпізнання. Гумористи в зимових костюмах влаштували танці під нову новорічну пісню Потапа.

"Готуємося зі Станіславом Бокланом до Нового року", - розповів Євген Кошовий.

"Я олів'є голими руками є готовий", - пожартував гуморист.

Раніше повідомлялося, Потап в діловому костюмі ошелешив схожістю в зовнішності з Кошовим з "Квартал 95": "Ну прям брати..."

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Politeka розповідала, змужнілий Кошовий з "Квартал 95" зухвало висловив Поляковій, що її чекає: "Оля, ти, звичайно, не ображайся, але..."