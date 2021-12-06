Телеведуча Лідія Таран, зірка телеканалу 1 + 1, показала, як проводить час у спортзалі, а також незвичайний образ, поділившись з фанатами в Instagram.

Як пише Politeka.net, Лідія Таран є популярною українською телеведучою і зіркою телеканалу 1 + 1. Знаменитість крім ТБ активно веде блог в соціальній мережі, де ділиться з фанатами найцікавішим.

На нових сторіс Лідія показала свій незвичайний лук. Зірка стояла в білому вбранні з великим шарфом. Доповнила образ Таран шапкою і чобітьми.

"Мала сказала, кринж (нестильна фігня). Ліфтолук", - написала Лідія і запропонувала вибрати серед варіантів відповіді" так "і"не, норм".

На наступному сторіс Лідія показала спортзал, в який прийшла.

"Народу щось не багато в понеділок, напевно, не всіх мучить совість, як мене", - написала Таран.

На останньому сторіс зірка лежала на паркеті.

"Єдина асана, яка вдалася сьогодні ідеально. Шавасана-опрацьовує всі групи м'язів, подумки", - написала Лідія.

Нагадаємо, зірка "1 + 1" Таран вразила зовнішнім виглядом перед прямим ефіром

Також Politeka повідомляла, що зірка "1 + 1" Таран без сорому показала фото в купальнику і зізналася

А ще Politeka писала, що Лідія Таран вразила зовнішністю на студентському фото



