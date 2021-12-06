Телеведуча Лідія Таран, зірка телеканалу 1 + 1, показала, як проводить час у спортзалі, а також незвичайний образ, поділившись з фанатами в Instagram.
Як пише Politeka.net, Лідія Таран є популярною українською телеведучою і зіркою телеканалу 1 + 1. Знаменитість крім ТБ активно веде блог в соціальній мережі, де ділиться з фанатами найцікавішим.
На нових сторіс Лідія показала свій незвичайний лук. Зірка стояла в білому вбранні з великим шарфом. Доповнила образ Таран шапкою і чобітьми.
"Мала сказала, кринж (нестильна фігня). Ліфтолук", - написала Лідія і запропонувала вибрати серед варіантів відповіді" так "і"не, норм".
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На наступному сторіс Лідія показала спортзал, в який прийшла.
"Народу щось не багато в понеділок, напевно, не всіх мучить совість, як мене", - написала Таран.
На останньому сторіс зірка лежала на паркеті.
"Єдина асана, яка вдалася сьогодні ідеально. Шавасана-опрацьовує всі групи м'язів, подумки", - написала Лідія.
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