Відома українська співачка, актриса і блогер Анна Трінчер, яка нещодавно оголосила про заручини зі скандальним блогером Александров Волошеним, всіляко намагається привернути увагу до себе.

Заради популярності в Instagram Трінчер і Волошин виставляють все своє життя напоказ, влаштовують сварки, роблять вигляд, ніби розійшлися і розповідають особисте про сімейні проблеми. Причому після того, як Анна оголосила про заручини, вона всіляко нагадує, що її сім'я проти раннього шлюбу.

Так, помпезні заручини закоханих були затьмарені скандалами співачки з її мамою і бабусею, які виступили проти весілля. Але це не заважає парі і далі говорити про себе і робити різні заяви.

В цей раз Тринчер показала в черговий раз в жартівливій формі, що обурена поведінкою майбутнього чоловіка, який постійно смітить:

"Хотіла б я сказати Доброго ранку, але... містер Волошин, можна викидати лінзи в сміття?».

20-річна українська співачка, блогер і актриса Анна Трінчер, яка зіграла в серіалі "Школа" і комедії "Скажене весілля", часто експериментує зі своєю зовнішністю. Так, у своєму Instagram вона розповіла, що зважилася знову збільшити губи.

"Привіт всім губошлепикам. Питання дня: що у мене з губами?", - написавши Тринчер.

Вона записала кілька сторіс, показавши саму процедуру, а згодом показала і результат.

"Ще трохи, справді", - заспокоїла Трінчер спеціаліст, оскільки, як бачимо, ця процедура трохи болюча.

Раніше Politeka писала, що Трінчер, яка покрилася пухирями, запідозрила у себе важку хворобу: "не знаю, до кого звертатися".

Нагадаємо, що Анна Трінчер і Волошин показали квартиру, за яку платять $2 тисячі на місяць: "навіщо понтуватися".

A ще Politeka повідомляла, що Анна Трінчер і Jerry Heil зазіхнули на хіт Ірини Білик: стала відома реакція співачки.