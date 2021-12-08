Відома співачка Вікторія Смеюха виклала в мережу кадри з популярного шоу, де почала претендувати на місце Лесі Нікітюк.

Як повідомляє Politeka.net, відома співачка Вікторія Смеюха, яка після розпаду групи "НеАнгели" почали сольну кар'єру і поскандалила з колишньою колегою Славою Камінською, поділилася в мережі кумедними кадрами. Виявилося, що Віка стала учасницею шоу "Хто зверху?" і там замахнулася на місце ведучої Лесі Нікітюк.

У своїх Instagram-сторіс Смеюха виклала відеофрагмент, на якому їй довірили прочитати питання для чоловічої команди. Для цього вона навіть залізла на стіл, таким чином підкреслюючи всю відповідальність, з якою підійшла до цього.

"Я прямо відчуваю відповідальність на собі. А раптом мене після цього візьмуть ведучою", - каже Вика, залазячи на стіл. У цей момент за кадром чутно розсерджений голос справжньої ведучої шоу Леся Нікітюк. "Віддала питання!",- зажадала вона, чим викликала сміх у залі. Потім вже Смеюха насмішила всіх навколо, прочитавши не те, що потрібно.

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