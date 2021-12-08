Відомий співак і 16-річний переможець вокального шоу "Співають всі" Муаяд Абдельрахім випустив нову композицію і зміг здивувати навіть телеведучої Володимира Остапчука.

Телеведучий Володимир Остапчук вирішив висловитися про те, як тепер живе молодий переможець пісенного шоу і як розвивається його творча кар'єра. Після шоу 16-річний хлопець не тільки не кинув своє захоплення, але і розвивається далі.

«Муаяд випустив новий трек. І це ще раз доводить, що «Співають всі» дає шлях у великий шоу-бізнес» - висловився телеведучий Остапчук у своїх сторіс.

Відзначимо, користувачі Мережі під постом співака теж відповіли на новину про його творчість:

"Прекрасна пісня, але я вам бажаю знайти своє звучання в своїх піснях. Натхнення Вам. 👏; Вітати. 🔥; Ну це просто 💣; Пісня бомба прослухала кілька разів 😍💣💥; це шикарно 😍; Неймовірний голос 🔥; Це ніби пісня міка Ньютон; Пісня вогонь 🔥; Красиво 😍; Вітаю з крутої прем'єрою🎉🎉🎉; Прекрасна пісня, вже встигла вивчити 🥰💗».

Як відомо, 16-річний Муаяд Абдельрахім раніше переїхав з Сирії до Одеси, а в жовтні цього року став переможцем популярного шоу "Співають всі" на телеканалі "Україна". Зараз молодий виконавець встигає займатися просуванням своєї кар'єри і підготовкою до вступу.

"Хлопці літаю туди-сюди: з Одеси до Києва з Києва до Одеси. І так знову, а зараз йду на додаткові заняття з англійської. Я вже запізнився на п'ять хвилин, мене, сподіваюся, не вб'ють за це. Ну все, тут і дощ пішов".

Раніше повідомлялося, переможець" Співають всі "Муаяд словами Джареда Лето напоумив українців, як жити:" роби сьогодні те..."

Також, юний переможець "Співають всі" захопив своїм виглядом на вулицях Києва: "Нереально красивий"

Politeka розповідала, переможець" Співають всі " Муаяд засмутив своїх шанувальників сумною звісткою: що сталося