Известный певец и 16-летний победитель вокального шоу "Співають всі" Муаяд Абдельрахим выпустил новую композицию и смог удивить даже телеведущей Владимира Остапчука.
Телеведущий Владимир Остапчук решил высказаться о том, как теперь живет молодой победитель песенного шоу и как развивается его творческая карьера. После шоу 16-летний парень не только не бросил свое увлечение, но и развивается дальше.
«Муаяд выпустил новый трек. И это еще раз доказывает, что «Співають всі» дает путь в большой шоу-бизнес» - высказался телеведущий Остапчук в своих сторис.
Отметим, пользователи сети под постом певца тоже ответили на новость о его творчестве:
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«Прекрасная песня, но я Вам желаю найти свое звучание в своих песнях. Вдохновения Вам. 👏; Поздравляю. 🔥; Ну це просто 💣; Песня бомба прослушала несколько раз 😍💣💥; это шикарно 😍; Невероятный голос 🔥; Это вроде песня мика Ньютон; Песня огонь 🔥; Красиво 😍; Поздравляю с крутой премьерой🎉🎉🎉; Прекрасная песня, уже успела выучить 🥰💗».
Как известно, 16-летний Муаяд Абдельрахим ранее переехал из Сирии в Одессу, а в октябре этого года стал победителем популярного шоу "Співають всі" на телеканале "Украина". Сейчас молодой исполнитель успевает заниматься продвижением своей карьеры и подготовкой к поступлению.
«Ребята летаю туда-сюда: из Одессы в Киев из Киева в Одессу. И так снова, а сейчас иду на дополнительные занятия по английскому. Я уже опоздал на пять минут, меня, надеюсь, не убьют за это. Ну все, тут и дождь пошел».
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