Відома співачка Вікторія Смеюха, яка нещодавно розповіла про різку поведінку колеги Кімінської, порадувала новим образом перед зйомками.

Нещодавно Вікторія розповіла про цькування з боку Слави Камінської, яка не тільки обзивала колегу, поширювала плітки, але ще й лізла битися навіть будучи в положенні. Причому сама Камінська після інтерв'ю тільки посміялася, намагаючись виправдатися.

Сама Вікторія не реагує на їдкі випади і просуває сольну кар'єру, Покінчивши з участю в «НеАнгелах» через 15 років. На фото Смеюха порадувала яскравим виглядом в прозорій сукні із золотою вишивкою.

"Я скучила. Саме це я відчуваю при зустрічі з близькими людьми і шанувальниками ☺ саме це почуття я хочу відчувати кожен раз, коли заходжу в Instagram. Саме з цим посилом я зайшла в кадр на каналі @m1ukraine 🌟 » - пише Вика.

Шанувальники відповіли:

"Ми теж. Чекаємо кліп🙌❤️; сукня Божественна🔥; Вікуличка, най-най бузічка і красотуличка😍; не залишаєш глядачам шансів вслухатися в суть твоїх пісень! Будуть кайфувати від одного тільки виду!!!! 😍 ; Жар птах 🤩; красуня прекрасна🔥 жінка ❤плаття вогонь:))); дуже добре!».

Раньше Слава Камінська розповіла, чиєю ініціативою був розпад групи "НеАнгели", яку продюсував Юрій Нікітін, де вона брала участь з Вікторією Смеюхою.

"Юра...Прощавай. Насправді я тобі скажу, що 15 років це дуже багато для жіночого колективу. По-друге, ми з Вікою так вже один одного не дуже переносили. А людина, яка вкладає гроші в проект, бачачи всю цю дурницю, розуміє, що хтось із нас може просто розвернутися і піти, і вкладати в це гроші не потрібно", - розповіла Слава Камінська.

Раніше повідомлялося, Анна Трінчер зачепила Камінську з "НеАнгелів" , у якої конфлікт зі Сміюхою: "була про тебе кращої думки"

Також, дружина Остапчука, яка дружить з Камінською, висловилася про її скандал зі Сміюхою: "якось дивно і пахне..."

Politeka розповідала, Камінська з "НеАнгелів" одягла сукню і наочно показала, чим обернулася відпустка: "Не може пузо своє втягнути"