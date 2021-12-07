Суддя шоу "Майстер Шеф" Ольга Мартиновська поділилася дивовижною історією кохання з Володимиром Ярославським і показав кадри з ним.

Як повідомляє Politeka.net, суддя шоу "Майстер Шеф" Ольга Мартиновська у своєму Instagram поділилася трепетними кадрами і дивовижною історією своїх відносин з Володимиром Ярославським. Виявилося, що про Вову вона знала задовго до "Майстер Шеф", а також недолюблювала його, адже було за що.

"2014 рік. Ресторан "Собака з'їла голуба" на Бессарабській площі був на межі свого краху. І тут прийшов він - невеликий, вимогливий і злий. Наш Месія. Його боялися і покладали останні надії. Так в моє життя увірвався Ярославський", - почала свою історію Мартинівська. І повідала, як Володимир звільнив її чоловіка з ресторану без пояснення причини, коли вона тільки народила свою дочку. Саме за це Ольга була ображена на майбутнього колегу і коханого.

"Мабуть, все б на цьому і скінчилося, якби не доля. Як можна по-іншому пояснити те, що ми знову зустрілися, і зустріч змінила наші життя? Цього разу на "майстер Шефі". Кілька робочих днів і розмов вистачило, щоб зрозуміти: ми класна команда. Якщо Ектор я знала давно, то Вову тільки відкривала для себе. І дивувалася: так буває?", - поділитися Ольга. Вона також додала, що з Володимиром їй завжди було легко, вона відчула в ньому рідну душу.

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