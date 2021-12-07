Відомий український шеф-кухар, ресторатор, переможець шоу "МайстерШеф" Євген Клопотенко розповів, як ефективно бореться з хейтом.

Як передає Politeka.net, в Instagram Клопотенко опублікував ефектне фото, піднісши полум'я вогню до свого язика, і поділився своїми порадами.

"Ніяк не реагувати на хейт. Відправляти в цей світ любов. За моїми спостереженнями, хейтер-це такий вампірчик, який смокче кров. Ваша негативна і дуже бурхлива реакція-це його поживна сила. Він існує тільки за рахунок цього. А коли почати йому відповідати, то він напише «ой, люди добрі, що тут діється, я просто висловлюю свою думку, а на мене нападають, критика – це нормально». Але хейтер до діалогу не готовий, думка його не є гнучкою і критику у відповідь він не сприймає", - зазначив Клопотенко.

Він також додав, що не варто витрачати на таких людей свою енергію. Сам Клопотенко відправляє таким людям сердчеки. На думку ресторатора, це світло, яке вампіри не виносять.

Нагадаємо, що Клопотенко зізнався, як йому вдалося виконати дитячу мрію: «Дух перехоплювало».

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