Переможниця "Холостяка" з Максом Михайлюком Даша Ульянова, яка пробує свої сили в ролі телеведучої, вирішила показати невелике перетворення.

Даша Ульянова звикла показувати в соціальній мережі різні моменти з життя і розповідати про себе різні історії. Наприклад, дівчина раніше чесно розповіла, як працювала в Китаї, як займалася танцями і схудла.

Зараз Даша не так активно веде соціальні мережі, проте нерідко викладає в сторі цікаві кадри. Цього разу вона показала, як змінилася після невеликого експерименту.

Ульянова вперше зважилася зробити перманентний макіяж і вибрала для перетворення свої брови. На фото вона позує без косметики, але вже зі зробленими бровами, які її помітно «освіжили».

"Кольщик, наколи мені брови! Задоволена " - пише вона.

Відзначити, Даша Ульянова є популярною вітчизняною блогеркою, яка прославилася завдяки перемозі в шоу "Холостяк". Зірка активно веде сторінку в одній із соціальних мереж, де у неї майже триста тисяч фанатів. На нових сторіс в Instagram Даша показала, як тренується в спортзалах.

На відео Ульянова робила розтяжку, вражаючи своїми вміннями.

"Ще не бабуся. Дайте реакцію", - написала Ульянова.

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