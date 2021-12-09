Победительница "Холостяка" с Максом Михайлюком Даша Ульянова, которая пробует свои силы в роли телеведущей, решила показать небольшое преображение.

Даша Ульянова привыкла показывать в социальной сети разные моменты из жизни и рассказывать о себе разные истории. К примеру, девушка ранее честно рассказала, как работала в Китае, как занималась танцами и похудела.

Сейчас Даша не так активно ведет социальные сети, однако нередко выкладывает в Стори интересные кадры. В этот раз она показала, как изменилась после небольшого эксперимента.

Ульянова впервые решилась сделать перманентный макияж и выбрала для преображения свои брови. На фото она позирует без косметики, но уже со сделанными бровями, которые ее заметно «освежили».

«Кольщик, наколи мне брови! Довольная» - пишет она.

Отметим, Даша Ульянова является популярной отечественной блогеркой, которая прославилась благодаря победе в шоу "Холостяк". Звезда активно ведет страничку в одной из социальных сетей, где у нее почти триста тысяч фанатов. На новых сторис в Инстаграм Даша показала, как тренируется в спортзалах.

На видео Ульянова делала растяжку, впечатляя своими умениями.

"Еще не бабушка. Дайте реакцию", - написала Ульянова.

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