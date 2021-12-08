Алла Пугачова бовтнула, чи збирається ще заміж після Галкіна: "Є чим пишатися"

Артистка розповіла, який за рахунком у неї чоловік

Відома співачка Алла Пугачова прокоментувала про те, який у неї чоловік Максим Галкін на одній з програм, артист насмішив зал влучним висловлюванням.

Алла Пугачова і Максим Галкін познайомилися у 2001 році, пише Politeka.net. На той момент примадонна готувалася до розлучення з Філіпом Кіркоровим.

Спочатку обидва артисти просто спілкувалися, а потім закрутили роман. За спогадом композитора Любаші, співаки закохалися один в одного під час запису хіта "Будь или не будь". А після зйомки кліпу на цю пісню всі заговорили про їх роман.

До 2008 року Пугачова і Галкін не давали офіційних коментарів з приводу особистого життя, тільки після офіційного розлучення співачки з Кіркоровим, пара розповіла про свою любов публіці, і у 2011-ому вона одружилася.

У мережі опублікували відео, де у Алли Пугачової цікавляться, скільки чоловіків у неї було. Як виявилося, чоловіків не злічити по пальцях.

"Зараз легше порахувати - останній!",- вимовила примадонна, показуючи на Галкіна.

Шоумен вирішив не мовчати і видав: "Дай Бог!", в результаті весь зал розсміявся, разом з Аллою Пугачовою.

"Не кожен чоловік може зрозуміти сильну жінку, Максим супер зрозумів і прийняв красень 🔥", " та є чим пишатися! І що багато, і останнім тим більше! Заміж потрібно виходити стільки разів скільки беруть", - прокоментували користувачі Мережі.

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