Слава Камінська після скандалу з колишньою колегою по дуету "НеАнгели" Вікою Сміюхою приміряла образ з новим кольором волосся, показавши результат.
Як пише Politeka.net, співачка показала своє перетворення в сторіз.
На кадрах можна було побачити, як Камінська готується до нових зйомок у гримерці. На цей раз її образ передбачав не тільки яскравий макіяж і ефектний наряд, але ще і принципово нову зачіску.
Так, Слава приміряла перуку з легкими локонами персикового кольору.
"Ми сьогодні на Слава Богу в гарному настрої ... тільки не на обличчя!",- вимовляє співачка, поки стиліст збризкує її перуку лаком.
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Потім Камінська почала розглядати свою нову зовнішність в дзеркалі.
"Коли на голові Алла Кудлай ... Самотня жінка, незаміжня", - жартома проспівала співачка.
Відзначимо, що Камінська випустила нову пісню під назвою «Абьюзер». Композиція вийшла "на злобу дня", адже раніше колишня колега Слави по дуету "НеАнгели" Віка Сміюха звинуватила її в багаторічних знущаннях і навіть рукоприкладстві. Скандал між дівчатами не вщухає вже кілька тижнів.
Нагадаємо, Сміюха після конфлікту з Камінською нарвалася на Лесю Нікітюк.
Як повідомляла Politeka, Камінська після розборок зі Сміюхою провела час з колишнім чоловіком.
Також Politeka писала, що Камінська з "НеАнгелів" підігріла чутки про повернення до свого екс-чоловіка.