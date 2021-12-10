Відома співачка Slavia (Ярослава Притула) зізналася, навіщо зустрілася зі своїм колишнім чоловіком і чи не шкодують вони про розлучення.

Як передає Politeka.net, Ярослава Притула є популярною співачкою, дівчина відома під псевдонімом Slavia. Артистка нещодавно заявила про своє розлучення з музикантом Дзідзьо (Михайло Хома).

Так, цього разу співачка опублікувала нові сторіз на своїй сторінці в Instagram. На кадрах Slavia показує, як проводить час зі своїм колишнім чоловіком Dzidzio.

"Зробили добру справу і відсвяткували з колишнім...", — розповівши Slavia.

Шанувальники залишили безліч коментарів: "перевертайте сторінку, Слава...", "У вас дійсно прекрасні голоси, які так добре зливаються. Ви-дуже хороша пара, і я сподіваюся, що ви все-таки будете разом ❤️ інакше як же клятва один одному і перед Богом… ", "Чудово, шкода, що розлучилися".

Slavia вирішила відповісти на деякі коментарі шанувальників і зізналася, що не шкодує про розлучення, і так їм краще.

Однак, співачка також визнає, що шлюб це тільки одна з декількох особистих історій з Дзідзьо.

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