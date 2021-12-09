Відома співачка Анна Трінчер поділилася новим відео і розлютила шанувальників занадто відвертим чином.

Як повідомляє Politeka.net, популярна українська співачка Анна Трінчер, яка активно готується до весілля з блогером Олександром Волошиним, поділилася в мережі своєю радістю. Виявилося, що хіт дівчини "По губах" став піснею року, за що вона отримала статуетку. У своєму Instagram красуня виклала відео, на якому крокує коридорами зі своєю нагородою в руках, демонструючи відвертий образ.

У ролику Анна з'явилася у відвертому комбінезоні, який виконаний у двох кольорах - бежевому і чорному. Місцями цей наряд зливається зі шкірою, таким чином оголюючи тіло співачки, а чорні вставки ледь прикривають апетитні принади.

Треба сказати, що такий сміливий образ розлютив шанувальників Тринчер, в коментарях до відео користувачі почали активно обговорювати відео: "Чому не гола вийшла? Наступного разу прикрийся тільки листочками, як Єва. Думаю, Саша буде не проти, та й людям сподобатися", "Сенс з того одягу, теж саме, що гола", "Ну це вже занадто відвертий образ", "Хіба не видно, що костюм закритий, і вона не гола? Відкрита тільки спина, а костюм бежевий", "Та вже б гола прийшла", "Фу, вульгарно як", "Можна дивитися вічно".

Нагадаємо, Анна Трінчер показала найпотаємніше в мереживах перед дзеркалом: "Поки привожу себе в порядок".

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