Дочка відомої співачки та судді на шоу "Маска" Ольги Полякової - Маша вперше вийшла у світ після госпіталізації.
Як передає Politeka.net, Ольга Полякова є відомою українською артисткою. Вона є суддею-детективом шоу"Маска". Також, нещодавно стало відомо, що співачка стала новою суддею на проекті "Голос країни". У Ольги є дві дочки - 16-річна Маша та 10-річна Аліса.
Так, на цей раз дочка Полякової опублікувала нові сторіз на своїй сторінці в Instagram. На кадрах Маша Полякова вперше вийшла у світ після госпіталізації. Вона позує на камеру в шикарному чорному костюмі. Відомий танцюрист Максим Єжов тримає нагороду Маші Полякової та вітає її. Як видно з кадрів, вона отримала нагороду від програми "Зірковий шлях".
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Нагадаємо, раніше Машу Полякову госпіталізували до лікарні з невідомих причин. Це вже не перший раз, в жовтні цього року дочку Полякової забрала швидка з гострими болями. Як розповіла сама співачка, її дочки робили операцію.
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