Відома українська співачка Оля Полякова посміялася із наряду талановитого актора театру та кіно Станіслава Боклана, який є незмінним тренером та суддею гумористичного шоу "Ліга сміху".
Як пише Politeka.net, у своєму Instagram відома українська співачка Оля Полякова, яка нещодавно стала тренером нового сезону вокального шоу "Голос країни", показала шанувальникам за лаштунки гумористичного проєкту "Ліга сміху".
Так, Полякова поділилася відео у сторіс, на якому показала незвичний образ відомого актора та тренера шоу Станіслава Боклана, який одягнув великий головний убір, схожий до тих, які носили султани.
"Хто це? Зуб чи морозиво?", - посміялася Полякова.
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"Помножене", - незрозуміло відповів Станіслав Боклан.
Рaніше Politeka писала, що Кошовий і Боклан з "Квартал 95" різко постаріли та змінилися до невпізнання: "Готуємося...".
Нагадаємо, що зірка "Ліги сміху", що цілувався з Поляковою, розговорився про президентство і дітей: "Буду йти...".
A ще Politeka повідомляла, що Полякова в сукні з прозорим верхом позбавила дару мови на світському вечорі: кадри.