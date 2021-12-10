Відома українська співачка Оля Полякова посміялася із наряду талановитого актора театру та кіно Станіслава Боклана, який є незмінним тренером та суддею гумористичного шоу "Ліга сміху".

Як пише Politeka.net, у своєму Instagram відома українська співачка Оля Полякова, яка нещодавно стала тренером нового сезону вокального шоу "Голос країни", показала шанувальникам за лаштунки гумористичного проєкту "Ліга сміху".

Лига смеха, Квартал 95

Так, Полякова поділилася відео у сторіс, на якому показала незвичний образ відомого актора та тренера шоу Станіслава Боклана, який одягнув великий головний убір, схожий до тих, які носили султани.

"Хто це? Зуб чи морозиво?", - посміялася Полякова.

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"Помножене", - незрозуміло відповів Станіслав Боклан.

Рaніше Politeka писала, що Кошовий і Боклан з "Квартал 95" різко постаріли та змінилися до невпізнання: "Готуємося...".

Нагадаємо, що зірка "Ліги сміху", що цілувався з Поляковою, розговорився про президентство і дітей: "Буду йти...".

A ще Politeka повідомляла, що Полякова в сукні з прозорим верхом позбавила дару мови на світському вечорі: кадри.