Популярна співачка Оля Полякова, яка раніше нещодавно випустила свою першу книгу з настановами, вирішила показати модний лук з чорною сукнею і прозорими вставками.

Оля Полякова, яка не так давно влаштувала розкішний відпочинок на Мальдівах, відвідала благодійний вечір фонду "Таблетки", де виконала ліричну пісню і змусила фанатів зворушитися. Таким образів артистка отримала в Instagram безліч відгуків.

Так, артистка заспівала на вечорі ліричну композицію" вінчальна " виконавця Євгена Кемеровського. Причому відзначилася зірка і вибором вбрання. На публіці Полякова з'явилася в чорній силуетній сукні з прозорим верхом і сміливим вирізом на стегні.

"Вінчальна! Живий струнний квартет, Бенд і Дмитро Саратський за роялем! На благодійному вечорі фонду"Таблеточки"! Як вам таке виконання? Пісня Євгена Кемеровського! - написала під іншими кадрами Полякова.

Раньше Полякова розповіла про те, як багато працює, що змушує її не висипатися ночами.

"З доброго ранку! Важке і непоказне життя народного артиста. Вчора об 11 вечора закінчився мій виступ. Якщо чесно, я так на ньому перенервувала, тому що пісня нова і зробили ми її за добу до виступу живим бендом...і я так перенервувала, що не спала сьогодні жодної секунди, можете собі уявити?",- розповіла артистка.

Нагадавши, Полякова знайшла новий спосіб привернути до себе увагу.

Як повідомляла Politeka, зірка "Ліги сміху" наочно показав, що у нього з Поляковою після поцілунку в губи.

Також Politeka писала, що Полякова осоромилася дивними рухами тіла перед Винником.