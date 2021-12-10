Известная украинская певица Оля Полякова посмеялась с наряда талантливого актера театра и кино Станислава Боклана, который является бессменным тренером и судьей юмористического шоу "Лига смеха".

Как пишет Politeka.net, в своем Instagram известная украинская певица Оля Полякова, которая недавно стала тренером нового сезона вокального шоу "Голос країни", показала поклонникам за кулисы юмористического проекта "Лига смеха".

Лига смеха, Квартал 95

Так, Полякова поделилась видео в сторис, на котором показала необычный образ известного актера и тренера шоу Станислава Боклана, который надел большой головной убор, похожий на те, которые носили султаны.

"Кто это? Зуб или мороженое?",- посмеялась Полякова.

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"Умноженое", - непонятно ответил Станислав Боклан.

Ранее Politeka писала, что Кошевой и Боклан из "Квартал 95" резко постарели и изменились до неузнаваемости: "Готовимся...".

Напомним, что звезда "Лиги смеха", что целовался с Поляковой, разговорился о президентстве и детях: "Буду идти...".

A еще Politeka сообщала, что Полякова в платье с прозрачным верхом лишила дара речи на светском вечере: кадры.