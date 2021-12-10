Известная украинская певица Оля Полякова посмеялась с наряда талантливого актера театра и кино Станислава Боклана, который является бессменным тренером и судьей юмористического шоу "Лига смеха".
Как пишет Politeka.net, в своем Instagram известная украинская певица Оля Полякова, которая недавно стала тренером нового сезона вокального шоу "Голос країни", показала поклонникам за кулисы юмористического проекта "Лига смеха".
Так, Полякова поделилась видео в сторис, на котором показала необычный образ известного актера и тренера шоу Станислава Боклана, который надел большой головной убор, похожий на те, которые носили султаны.
"Кто это? Зуб или мороженое?",- посмеялась Полякова.
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"Умноженое", - непонятно ответил Станислав Боклан.
Ранее Politeka писала, что Кошевой и Боклан из "Квартал 95" резко постарели и изменились до неузнаваемости: "Готовимся...".
Напомним, что звезда "Лиги смеха", что целовался с Поляковой, разговорился о президентстве и детях: "Буду идти...".
A еще Politeka сообщала, что Полякова в платье с прозрачным верхом лишила дара речи на светском вечере: кадры.